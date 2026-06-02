Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперты ВТБ и сервиса для организации путешествий OneTwoTrip выяснили, что этой весной туристы стали чаще выбирать короткие поездки и активнее интересоваться некурортными регионами. При средней длительности путешествия в 2 дня и умеренном росте средней стоимости проживания аналитики фиксируют перераспределение спроса: при неизменных городах-лидерах заметно растет популярность регионов Поволжья и Урала для путешествий.

По данным сервиса, весной 2026 года средняя стоимость проживания за одну ночь в российских отелях составила 7,7 тысячи рублей.

Топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года

Лидеры списка остаются неизменными, однако внутри топ-5 заметно смещение интереса туристов в сторону некурортных направлений.

Санкт-Петербург — доля отельных заказов составила 15,6% от всех регионов.

Краснодарский край — 11,9%.

Республика Татарстан — 4,8%.

Московская область — 4,6%.

Свердловская область — 3,4%.

Направления с самым быстрорастущим спросом

Аналитики OneTwoTrip также выделили регионы, показавшие наибольший рост популярности у туристов в 2026 году по сравнению с весной 2025-го:

Самарская область: рост доли на 45,9%

Ханты-Мансийский АО: рост на 45,7%

Удмуртская Республика: рост на 44,0%

Оренбургская область: рост на 40,0%

Астраханская и Ульяновская области: делят пятое место с ростом на 35,0% каждая

Траты в регионах-лидерах весны

По данным ВТБ, этой весной траты на отели, билеты и развлечения в регионах, куда чаще всего путешествовали весной, выросли незначительно — всего на 3%, а число оплат осталось на прежних значениях.

Самую большую сумму на отели россияне потратили в Москве и Московской области – 1,5 млрд рублей, Краснодарском крае – 881 млн рублей, Санкт-Петербурге – 710 млн рублей и Татарстане – 137 млн рублей.

В путешествиях россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны. Так, больше всего трат в парках развлечений зафиксировано в Москве и Московской области (871 млн рублей), Санкт-Петербурге (186 млн рублей) и Краснодарском крае (133 млн рублей). Лидерами по тратам в кафе и ресторанах, традиционно, остаются Москва и Московская область (29 млрд рублей), а также Санкт-Петербург (8 млрд рублей).

Если смотреть на средний чек, то наибольший прирост чека при покупке авиабилетов – в Татарстане (средний чек составил 16,3 тысячи рублей), ж/д билетов – в Ульяновской области (4,1 тысячи рублей), бронировании отелей – Оренбургской области (4,8 тысячи рублей), в парках развлечений – в Удмуртии (1,1 тысячи рублей), в кафе и ресторанах – в Ульяновской области (457 рублей).

