Прогнозируется до семи миллионов поездок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году туристический поток в Россию может возрасти на 20 процентов в сравнении с прошлым годом. В 2025 году зафиксировано 5,8 миллиона поездок, а в этом году прогнозируется до семи миллионов. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев на ПМЭФ. Его слова приводит ТАСС.

Как говорит спикер, смена направления въездного туризма в России началась в 2022 году, когда европейские туристы стали замещаться путешественниками из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая. Кондратьев назвал это «системной переориентацией».

Ранее сообщалось, что туристы потратили на проживание в отелях Татарстана 137 миллионов рублей. При этом туристические затраты на гостиницы в Москве и Московской области составили около 1,5 миллиарда рублей.

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