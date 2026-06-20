У офисных сотрудников на кофе и сладости уходит ежемесячно до 12 тысяч рублей
Вместе с обедами сумма составляет треть бюджета.
Каждый месяц траты офисных сотрудников на кофе и различные сладости составляют от 6 до 12 тысяч рублей, поделилась с «Абзацем» кандидат экономических наук, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова.
Эксперт подсчитала: две чашки кофе в день при стоимости 150-450 рублей за чашку за 22 рабочих дня выливаются в 4400-9900 рублей в месяц. И несколько дешевле - за напиток в автоматах, где он стоит от 100 до 160 рублей.
Если добавить к перекусам сладости, сумма увеличивается до 6-12 тысяч рублей. А если сюда включить еще и обеды (плюс 11-15,5 тысячи рублей при стоимости в 500-700 рублей в день), мелкие расходы вырастают в ощутимую сумму – порядка до трети бюджета.
По словам экономиста, стоимость перекусов напрямую зависит от уровня доходов сотрудников. Те, кто получает 50-80 тысяч рублей в месяц, стараются обедать принесенной с собой едой. За напитками в кофейни ходят по большей части работники, чей доход превышает 100 тысяч рублей.
Гораздо в меньшую сумму обходятся перекусы, если в компании есть оборудованные офисные кухни с кофемашинами, чаем и десертами, на которые сотрудники сбрасываются ежемесячно в пределах 1 тысячи рублей. В некоторых компаниях эти расходы полностью оплачивает работодатель.
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