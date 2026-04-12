Ученые подсчитали количество языков в России
Эксперты установили, что в стране существует 155 языков.
Российские ученые установили, что в России на сегодня насчитывается 155 языков, сообщает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольгу Казакевич.
По словам эксперта, в отдельных случаях один язык может насчитывать десятки диалектов, однако точное их число установить невозможно. При этом лингвист отмечает, что отличия между говорами внутри одного диалекта могут отличаться совсем незначительно.
Ранее в Минпросвещения России опровергли слухи о том, что школьники будут в обязательном порядке изучать второй иностранный язык — введение дополнительного предмета возможно только по желанию самого учащегося.
