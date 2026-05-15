Ученые покажут казанцам секретные места обитания птиц
Орнитологи бесплатно проведут жителей по местам обитания пернатых и расскажут об их особенностях.
В столице республики начался сезон проведения орнитологических экскурсий. Жителей приглашают понаблюдать за птицами парков Казани: 22 мая и 26 июня прогулка пройдет в Русско-немецкой Швейцарии, 30 мая — в парке Горького, 6 июня – на Большом Чайковом озере, 9 июня – в Сосновой роще. Все экскурсии начинаются в 9 утра, сообщает пресс-служба мэрии.
Например, в парке Горького водится более 30 видов птиц. Их привлекает разнообразие растений и ландшафта, рассказала орнитолог София Хохлачева. Она уже провела первую экскурсию, на которой провела жителей по самым маленьким тропкам и показала трясогузок, пеночек, зябликов и поползней. Посетителям выдали бинокли и аудиогиды, чтобы не напугать пернатых обитателей.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Дом для птиц», организованного Дирекцией парков и скверов и жилым комплексом «Заря». С марте участники уже установили 80 новых скворечников в 21 городском парке и трех скверах, отметив каждый новый «домик» на онлайн-карте.
Напомним, что в животном мире Казани недавно произошло радостное событие — в зооботсаду у зебры Бабочки родился жеребенок. Жителям предложили выбрать ему имя.
