Учителей в Татарстане научат работать с искусственным интеллектом
Педагогам предоставят соответствующие курсы.
В Татарстане запускают программу по обучению педагогов технологиям искусственного интеллекта. Планируется, что курсы пройдут 600 школьных учителей и 100 преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Финансирование направит Минобрнауки республики, а субсидии получит Институт развития образования РТ.
Чтобы получить деньги, институту нужно предоставить полный пакет документов: пояснительную записку с расчетом необходимых средств и программу мероприятий. Рассмотрение заявки займет до десяти рабочих дней. После выделения денег организация будет обязана регулярно отчитываться о расходах и о том, удалось ли достичь поставленных целей.
Напомним, с сентября в 100 школах и 35 колледжах Татарстана откроются кружки по работе с искусственным интеллектом. Для этого летом 623 учителя информатики пройдут повышение квалификации. В республике также принята программа развития искусственного интеллекта до 2030 года с бюджетом 5 миллиардов рублей.
Ранее мы писали, что Казани откроют Цифровой колледж имени Б. Рамеева. Бывший глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сам занимался данным проектом.
