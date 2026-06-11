Уехавшим россиянам смогут арестовывать счета и имущество за дискредитацию армии
Закон вступит в силу в сентябре.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество, деньги на счетах и другие активы граждан, которые находятся за рубежом и привлекаются к административной ответственности за действия против интересов страны. Документ вступит в силу в сентябре.
Под арест могут попасть недвижимость, денежные средства и любое другое имущество. Основанием для таких мер станут правонарушения, связанные с дискредитацией армии, призывами к введению антироссийских санкций, пропагандой или публичной демонстрацией нацистской символики и другими подобными статьями.
Напомним, данный законопроект внесли ещё в октябре 2024 года по инициативе Госсовета Татарстана. Перечень статей КоАП, по которым можно привлечь к ответственности находящихся за рубежом, расширили с 2 до 15.
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