Общество
11 июня 08:16
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«Вечерняя Казань»

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Уехавшим россиянам смогут арестовывать счета и имущество за дискредитацию армии

Закон вступит в силу в сентябре.

Уехавшим россиянам смогут арестовывать счета и имущество за дискредитацию армии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество, деньги на счетах и другие активы граждан, которые находятся за рубежом и привлекаются к административной ответственности за действия против интересов страны. Документ вступит в силу в сентябре.

Под арест могут попасть недвижимость, денежные средства и любое другое имущество. Основанием для таких мер станут правонарушения, связанные с дискредитацией армии, призывами к введению антироссийских санкций, пропагандой или публичной демонстрацией нацистской символики и другими подобными статьями.

Напомним, данный законопроект внесли ещё в октябре 2024 года по инициативе Госсовета Татарстана. Перечень статей КоАП, по которым можно привлечь к ответственности находящихся за рубежом, расширили с 2 до 15.

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