Технологический прорыв в Татарстане: «Уфанет» внедряет XGS-PON. Как новая технология в частном секторе изменит привычный цифровой комфорт жителей.

Автор фото: АО «Уфанет»

«Уфанет» задает новый стандарт связи в Поволжье. Запуск оптоволоконных сетей по технологии XGS-PON в частном секторе Казани и пригорода — это переход на совершенно иной уровень пропускной способности. Теперь скорость до 2 Гбит/с и симметричный канал связи доступны там, где раньше связь была нестабильной. Это решение с огромным запасом мощности, которое готово к любым вызовам будущего: от десятков умных устройств в доме до тяжелого контента, который теперь будет загружаться гораздо быстрее.

Жители частного сектора Казани получили возможность стать одними из первых пользователей новой технологии интернета в Татарстане. Компания Уфанет объявила о масштабном строительстве оптоволоконных сетей по технологии XGS-PON, открывая доступ к сверхбыстрому интернету со скоростью до 2 Гбит/с. Это большое обновление для компании Уфанет.

Что такое XGS-PON и какие возможности для пользователей он предоставляет?

Аббревиатура XGS-PON расшифровывается как 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (пассивная оптическая сеть 10-гигабитного класса). Если говорить проще, это одна из наиболее современных и эффективных технологий доступа в интернет на сегодняшний день.

Технология XGS-PON позволяет обеспечить огромную пропускную способность, которая делится между несколькими домами, но при этом позволяет достигать стабильной, «чистой» скорости для каждого пользователя. Для частного сектора это означает конец эпохи медленного и нестабильного соединения.

Максим Шибалов, технический директор Поволжского филиала АО Уфанет: «XGS-PON – это новая технология, которая позволяет перейти в наше будущее. Главное достоинство этой технологии — возможность обеспечить доступ в сеть интернет на высоких скоростях для значительного большего числа людей, чем предыдущие технологии. Это позволяет большим семьям одновременно пользоваться онлайн-кинотеатрами, трансляциями, загружать и скачивать тяжелые файлы. И при этом каждый член семьи сможет пользоваться своими сервисами, не чувствуя ограничений».

Главные преимущества для жителей

Запуск новой сети в Казани — это событие, которое значительно меняет качество жизни в частном доме. Вот что получают пользователи:

- Скорость интернета до 2 Гбит/с. Это в десятки раз быстрее, чем предлагают стандартные тарифы. При технической поддержке со стороны принимающего оборудования и целевого ресурса вы сможете скачивать фильм в качестве 4K за считанные секунды, а загрузка тяжёлых рабочих файлов или обновлений игр займет в разы меньше времени.

- Стабильность и надёжность. Оптоволокно невосприимчиво к электромагнитным помехам. Технологические особенности передачи сигнала по оптоволокну обеспечивают высокую устойчивость соединения к неблагоприятным погодным условиям, таким как дождь, снег или сильный ветер.

- Симметричный канал. Скорость загрузки (download) и отправки данных (upload) будет одинаково высокой. Это критически важно для тех, кто работает удалённо, проводит видеоконференции или стримы.

- Готовность к будущему. Подключаясь к сети Уфанет сейчас, вы делаете долгосрочную инвестицию. По мнению тех.специалистов Уфанет, этой пропускной способности с запасом хватит для использования умных устройств в доме и новых цифровых сервисов, которые появятся в ближайшие годы.

Таким образом, Уфанет предлагает жителям частного сектора не просто замену старого интернета на новый, а переход на совершенно иной уровень комфорта и возможностей.

Узнать о доступности тарифов со скоростью до 2 Гбит/с по вашему адресу можно по телефону 09388 (звонок бесплатный для МТС, Билайн, Мегафон, Yota, T2, T-mobile) или на сайте.

Скорость доступа к сети интернет до 2 Гбит/с указана как максимально возможная на порту коммутатора и зависит от технических характеристик абонентского оборудования, параметров линий связи и целевых интернет-ресурсов. Подробности, условия подключения и доступность тарифов по конкретным адресам уточняйте по телефону 09388 (бесплатный звонок для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota, T2, T-mobile) или на сайте ufanet.ru. АО «Уфанет».

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