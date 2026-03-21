УФСИН опроверг слухи о резком ухудшении здоровья Миннуллина
Госпитализация экс-главы ГЖИ РТ носит плановый характер, сообщили в ведомстве.
УФСИН России по Татарстану опроверг информацию о резком ухудшении здоровья бывшего начальника Государственной жилищной инспекции республики Айдара Миннуллина. Распространяемые в соцсетях сведения не соответствуют действительности.
Мужчина был госпитализирован в филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России в плановом порядке. Это связано с его диагнозом, по которому рекомендуется периодическое диспансерное наблюдение, пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Миннуллин находится в СИЗО с декабря 2024 года. Его подозревают в мошенничестве по контракту на строительство трассы М-12. Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее источник РБК сообщал, что у бывшего главы ГЖИ онкологическое заболевание.
