Указом Путина назначены четыре судьи в Казани, Азнакаево и Пестрецах
Документ появился на сайте правовых актов РФ.
Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о назначении судей федеральных судов, опубликованный на сайте правовых актов РФ.
Согласно документу, председателем Азнакаевского городского суда Татарстана назначен Ильдар Шарифуллин, судьей Авиастроительного районного суда Казани - Ильдар Залюков.
Ильнар Латыпов стал судьей Пестречинского районного суда, Роза Шумунова - судьей Советского районного суда Казани.
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