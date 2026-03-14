14 марта 01:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Указом Путина в Татарстане назначены председатель райсуда и двое судей

Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, судьей Верховного суда Татарстана назначен Алмаз Шамгунов, в 2017 году продливший арест главе «Свея» Рашиду Аитову.  

Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, председателем Кукморского районного суда назначен Марат Муратшин, а судьей Нижнекамского горсуда – Гульнара Казакова.  

Муратшин – уроженец Аксубаево, выпускник юридического факультета КГУ. Работал старшим помощником прокурора Аксубаевского района, зампрокурора, судьей и председателем Аксубаевского райсуда.  Позже исполнял обязанности судьи Кукморского районного суда.

Ранее мы писали, что новым зампрокурора Татарстана стал Владимир Посохов. В системе органов прокуратуры Посохов проработал 21 год.

