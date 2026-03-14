Указом Путина в Татарстане назначены председатель райсуда и двое судей
Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, судьей Верховного суда Татарстана назначен Алмаз Шамгунов, в 2017 году продливший арест главе «Свея» Рашиду Аитову.
Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, председателем Кукморского районного суда назначен Марат Муратшин, а судьей Нижнекамского горсуда – Гульнара Казакова.
Муратшин – уроженец Аксубаево, выпускник юридического факультета КГУ. Работал старшим помощником прокурора Аксубаевского района, зампрокурора, судьей и председателем Аксубаевского райсуда. Позже исполнял обязанности судьи Кукморского районного суда.
Ранее мы писали, что новым зампрокурора Татарстана стал Владимир Посохов. В системе органов прокуратуры Посохов проработал 21 год.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.