Телеведущий погиб в результате несчастного случая.

В возрасте 57 лет умер российский пародист и телеведущий Алексей Золотов, известный как официальный двойник Аллы Пугачевой. Трагедия случилась 19 апреля. Причина — несчастный случай. Об этом сообщили в соцсетях арт-фестиваля «Пугачевская весна».

«Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой — Алексея Золотова. Алексей был инициатором нашего фестивального движения», — говорится в сообщении.

Золотов основал и руководил собственным театром эстрады миниатюр и пародий. Также он был идейным вдохновителем и участником фестиваля «Пугачевская весна».

Прощание с Алексеем Золотовым пройдёт 22 апреля в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы.

