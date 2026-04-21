Общество
21 апреля 08:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Умер известный пародист Аллы Пугачевой Алексей Золотов

Телеведущий погиб в результате несчастного случая.

Умер известный пародист Аллы Пугачевой Алексей Золотов

Автор фото: соцсети

В возрасте 57 лет умер российский пародист и телеведущий Алексей Золотов, известный как официальный двойник Аллы Пугачевой. Трагедия случилась 19 апреля. Причина — несчастный случай. Об этом сообщили в соцсетях арт-фестиваля «Пугачевская весна».

«Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой — Алексея Золотова. Алексей был инициатором нашего фестивального движения», — говорится в сообщении.

Золотов основал и руководил собственным театром эстрады миниатюр и пародий. Также он был идейным вдохновителем и участником фестиваля «Пугачевская весна».

Прощание с Алексеем Золотовым пройдёт 22 апреля в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы.

Ранее мы писали, что народный артист России, дирижёр Сергей Стадлер умер на борту самолёта. Музыканту было 63 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.