Умер известный пародист Аллы Пугачевой Алексей Золотов
Телеведущий погиб в результате несчастного случая.
В возрасте 57 лет умер российский пародист и телеведущий Алексей Золотов, известный как официальный двойник Аллы Пугачевой. Трагедия случилась 19 апреля. Причина — несчастный случай. Об этом сообщили в соцсетях арт-фестиваля «Пугачевская весна».
«Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой — Алексея Золотова. Алексей был инициатором нашего фестивального движения», — говорится в сообщении.
Золотов основал и руководил собственным театром эстрады миниатюр и пародий. Также он был идейным вдохновителем и участником фестиваля «Пугачевская весна».
Прощание с Алексеем Золотовым пройдёт 22 апреля в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы.
Ранее мы писали, что народный артист России, дирижёр Сергей Стадлер умер на борту самолёта. Музыканту было 63 года.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.