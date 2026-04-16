Некоторые реки республики продолжают активно разливаться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За прошедшие 24 часа увеличение уровня воды в Казанке составило 99 сантиметров, в реке Шошме — 168 сантиметров. В остальных водоемах региона ситуация обстоит лучше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

С разбором от 13 до 26 сантиметров поднялся уровень воды на реках Берсут, Тойма, Малый Черемшан, Вятка. В других водоемах, наоборот, наблюдается спад от одного до 37 сантиметров. Рекордсменом стала река Иж — там показатели превышают среднемноголетние значения.

При этом на водоемах никаких происшествий не случилось. Однако спасатели за сутки выехали на 19 пожаров (четыре из которых в жилом секторе) и 22 ложных вызова, три раза выдвигались на помощь другим службам и шесть раз помогали ликвидировать последствия ДТП.

В МЧС жителям напоминают: следует строго следовать правилам пожарной безопасности и в случае опасности звонить 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в республике с 15 апреля официально стартовал пожароопасный сезон в лесной местности. За нарушение правил поведения на природе и обращения с огнем татарстанцев ждет штраф до 30 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юрлиц — до 400 тысяч рублей.

