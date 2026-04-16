Общество
16 апреля 17:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Уровень воды в Казанке за сутки поднялся на метр

Некоторые реки республики продолжают активно разливаться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За прошедшие 24 часа увеличение уровня воды в Казанке составило 99 сантиметров, в реке Шошме — 168 сантиметров. В остальных водоемах региона ситуация обстоит лучше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

С разбором от 13 до 26 сантиметров поднялся уровень воды на реках Берсут, Тойма, Малый Черемшан, Вятка. В других водоемах, наоборот, наблюдается спад от одного до 37 сантиметров. Рекордсменом стала река Иж — там показатели превышают среднемноголетние значения.

При этом на водоемах никаких происшествий не случилось. Однако спасатели за сутки выехали на 19 пожаров (четыре из которых в жилом секторе) и 22 ложных вызова, три раза выдвигались на помощь другим службам и шесть раз помогали ликвидировать последствия ДТП.

В МЧС жителям напоминают: следует строго следовать правилам пожарной безопасности и в случае опасности звонить 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в республике с 15 апреля официально стартовал пожароопасный сезон в лесной местности. За нарушение правил поведения на природе и обращения с огнем татарстанцев ждет штраф до 30 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юрлиц — до 400 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.