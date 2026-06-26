Призерами также стали девушки из соседней Башкирии, Беларуси и Узбекистана.

Автор фото: miss-eurasia.com

Жительница республики 32-летняя Сабина Вильданова, родившаяся в Набережных Челнах, заняла первое место на международном конкурсе красоты и стала новой «Мисс Евразия - 2026». Девушка уже не в первый раз участвует в подобных состязаниях. В 16 лет она начала свою модельную карьеру, а после уехала в Европу, где заключала контракты с французскими, итальянскими и испанскими брендами одежды. Потом победительница вернулась в родной Татарстан.

У Сабины оказалось много талантов - она также имеет «корочку» в сфере дизайна одежды и нижнего белья, а прямо сейчас создает свой бренд. Также Вильданова планирует реализовать проект вместе с фотомоделью Ратмиром Гарифуллиным. С ним она познакомилась на модном показе с парикмахером и актером Сергеем Зверевым в Казани.

Ранее уроженка Казани Надежда Шанина стала победительницей конкурса красоты и материнства «Королева Москвы и Московской области». В качестве приза девушка получила эксклюзивное колье ручной работы с драгоценными камнями, выполненное в ювелирной студии Арсена Торосяна.

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