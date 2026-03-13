Общество
13 марта 10:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Уязвимость для взлома Android‑смартфонов за 45 секунд нашли специалисты

В результате можно получить доступ к PIN‑коду, расшифровать память телефона и извлечь данные криптокошельков.

Уязвимость для взлома Android‑смартфонов за 45 секунд нашли специалисты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Android‑смартфоны с чипами MediaTek можно взломать за 45 секунд, заявил в соцсети Х технический директор компании Ledger, специализирующейся на безопасности криптоактивов и создании для них кошельков, Шарль Гийме.

Специалисты по безопасности выяснили, что в устройствах на базе MediaTek есть уязвимость, позволяющая получить доступ к PIN‑коду, расшифровать память телефона и извлечь данные криптокошельков даже без загрузки Android.

К примеру, Nothing CMF Phone 1 был подключен через USB к ноутбуку, и базовая безопасность телефона была взломана за 45 секунд. Систему атаковали до загрузки операционной системы, когда защита чипа Android ещё не полностью активирована. По словам Гийме, уязвимость может повлиять на миллионы Android-смартфонов, использующих процессоры Trustonic TEE и MediaTek.

При этом компания-производитель уверяет, что исправила баг еще в январе.

Ранее сообщалось, что казанцы рассказали, какие места стали злополучными для их телефонов. Чаще всего гаджеты «умирали» в ванной комнате (60,7 процента). На втором месте — пляж (37,6 процента), а на третьем — общественный транспорт (23,4 процента). Каждый четвертый казанец боится за телефон в спортзале (23,7 процента), 20,1 процента — особенно осторожен на загородных площадках для пикников.

