Android‑смартфоны с чипами MediaTek можно взломать за 45 секунд, заявил в соцсети Х технический директор компании Ledger, специализирующейся на безопасности криптоактивов и создании для них кошельков, Шарль Гийме.

Специалисты по безопасности выяснили, что в устройствах на базе MediaTek есть уязвимость, позволяющая получить доступ к PIN‑коду, расшифровать память телефона и извлечь данные криптокошельков даже без загрузки Android.

К примеру, Nothing CMF Phone 1 был подключен через USB к ноутбуку, и базовая безопасность телефона была взломана за 45 секунд. Систему атаковали до загрузки операционной системы, когда защита чипа Android ещё не полностью активирована. По словам Гийме, уязвимость может повлиять на миллионы Android-смартфонов, использующих процессоры Trustonic TEE и MediaTek.

При этом компания-производитель уверяет, что исправила баг еще в январе.

