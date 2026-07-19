Общество
19 июля 15:43
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«Вечерняя Казань»

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В 13 регионах России пенсия неработающих жителей превысила 30 тысяч рублей

Татарстан в список с положительной динамикой не вошел.

В 13 регионах России пенсия неработающих жителей превысила 30 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний размер пенсионных выплат неработающих жителей пожилого возраста превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Речь идет о Хабаровском крае (30,2 тысячи рублей в месяц), Карелии (31,7 тысячи), Архангельской области (32,6 тысячи рублей), Республике Коми (33 тысячи), Якутии (34,6 тысячи), Сахалинской области (35,1 тысячи), Мурманской области (35,6 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (38,1 тысячи), Ханты-Мансийском автономном округе (38,4 тысячи), Магаданской области (39,2 тысячи), Камчатском крае (39,4 тысячи) и Ненецком автономном округе (40 тысяч). Самая высокая пенсия у неработающих пожилых людей оказалась на Чукотке — 44 тысячи рублей.

Средний размер этого вида выплат по России составил 25 383 рубля.

Ранее сообщалось, что с января текущего года 5560 жителям Татарстана назначили пенсии по старости автоматически. Способ доставки выплат можно выбрать самостоятельно — через банк или почтовое отделение.

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