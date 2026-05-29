В 31 регионе России не выполнили план по снижению курильщиков
Планируется, что к 2030 году число курящих людей в стране снизится до 16%.
Количество курящих людей в России оказалось ниже планового значения по итогам 2025 года, но в 31 регионе нужный показатель не был достигнут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Среди взрослого населения фактический показатель распространенности курения табака составил в прошлом году 17,92%, при этом по плану значение было установлено на уровне 18,17%.
К 2030 году число курящих людей в стране должно снизиться до 16%.
Ранее сообщалось, что в Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет. Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
