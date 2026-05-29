Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Количество курящих людей в России оказалось ниже планового значения по итогам 2025 года, но в 31 регионе нужный показатель не был достигнут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Среди взрослого населения фактический показатель распространенности курения табака составил в прошлом году 17,92%, при этом по плану значение было установлено на уровне 18,17%.

К 2030 году число курящих людей в стране должно снизиться до 16%.

