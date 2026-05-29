29 мая 15:37
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за «Ракетной опасности»

С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Службы аэропорта работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и работники воздушной гавани. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребёнка.

Пассажиров попросили не занимать места для сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, проявлять учтивость.

Напомним, в Татарстане ввели режим «Ракетная опасность», все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Татарстанцев на улице призвали зайти в ближайшее здание.

