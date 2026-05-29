В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за «Ракетной опасности»
С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Службы аэропорта работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и работники воздушной гавани. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребёнка.
Пассажиров попросили не занимать места для сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, проявлять учтивость.
Напомним, в Татарстане ввели режим «Ракетная опасность», все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Татарстанцев на улице призвали зайти в ближайшее здание.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.