Специальный инструмент в виде петли ввели через протоки печени.

Автор фото: Минздрав Татарстана

В БСМП Набережных Челнов впервые провели редкую операцию по необычному удалению камня в желчном протоке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

У 55-летнего пациента из-за застрявшего в желчном протоке камня прекратился отток желчи, началась сильная желтуха и возникла угроза для жизни. Однако достать камень эндоскопически оказалось невозможно, так как мешал дивертикул. Мужчине планировали сделать большую полостную операцию с долгим восстановлением и заживлением послеоперационной раны, однако хирурги нашли другой выход.

Под контролем рентгена врачи провели миниинвазивную операцию. Инструмент в виде петли ввели через протоки печени, а затем достали его, используя жесткий тубус.

«Действовать нужно было аккуратно, просчитывая каждый миллиметр, в этом и была сложность. Пациент все время был в сознании, под местной анестезией», — рассказала рентген-хирург Зоя Антропова.

Мужчина выписан и идет на поправку, у него остался только шов размером 5 миллиметров.

Ранее сообщалось, что пациентке в Татарстане врачи вытащили камень из желчного протока через рот. Процедуру контролировали одновременно через рентген и видеокамеру.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.