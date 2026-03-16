В больнице Челнов провели необычную операцию по удалению камня в желчном протоке
Специальный инструмент в виде петли ввели через протоки печени.
В БСМП Набережных Челнов впервые провели редкую операцию по необычному удалению камня в желчном протоке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
У 55-летнего пациента из-за застрявшего в желчном протоке камня прекратился отток желчи, началась сильная желтуха и возникла угроза для жизни. Однако достать камень эндоскопически оказалось невозможно, так как мешал дивертикул. Мужчине планировали сделать большую полостную операцию с долгим восстановлением и заживлением послеоперационной раны, однако хирурги нашли другой выход.
Под контролем рентгена врачи провели миниинвазивную операцию. Инструмент в виде петли ввели через протоки печени, а затем достали его, используя жесткий тубус.
«Действовать нужно было аккуратно, просчитывая каждый миллиметр, в этом и была сложность. Пациент все время был в сознании, под местной анестезией», — рассказала рентген-хирург Зоя Антропова.
Мужчина выписан и идет на поправку, у него остался только шов размером 5 миллиметров.
Ранее сообщалось, что пациентке в Татарстане врачи вытащили камень из желчного протока через рот. Процедуру контролировали одновременно через рентген и видеокамеру.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.