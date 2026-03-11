Болезнь протекала бессимптомно и грозила местной жительнице остановкой сердца, тромбозом и инсультом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кардиохирурги Больницы скорой медицинской помощи имени Акчурина в Набережных Челнах провели сложную операцию сердца, в ходе которой удалили миксому размером с мячик для гольфа. Пациентка уже выписана с хорошим самочувствием, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Миксома — доброкачественная опухоль, которая не подает никаких признаков своего присутствия. Она могла закрыть просвет камеры сердца, а также оторваться от ножки, к которой крепилась, что привело бы к тромбозу или инсульту.

Как объяснил кардиохирург Ришат Иргалиев, опухоль вырезали вместе с участком перегородки — это поможет исключить повторное появление новообразования.

Ранее пациентке в Татарстане врачи вытащили камень из желчного протока через рот. Все действия контролировали одновременно через рентген и видеокамеру На третий день пациентку выписали домой.

