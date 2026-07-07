Золотарева прошла путь от воспитателя до заслуженного учителя Татарстана.

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В Набережных Челнах не стало Лидии Владимировны Золотаревой — заместителя начальника управления образования и по делам молодёжи, начальника отдела общего образования. Ей было 64 года.

Лидия Золотарева родилась 10 мая 1962 года в городе Изюм. После окончания Елабужского пединститута в 1989 году вся её жизнь была связана с Челнами. Она начинала воспитателем, работала учителем русского языка, затем возглавляла Дом работников народного образования и школу №46. С 2006 по 2026 год бессменно трудилась в исполкоме, где её ценили как мудрого наставника и человека, преданного своему делу.

Её заслуги отмечены званиями «Заслуженный учитель Республики Татарстан» и «Почётный работник общего образования РФ», а также многочисленными грамотами и знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны». Коллеги запомнили её как образец интеллигентности и душевной теплоты.

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