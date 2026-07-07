Общество
7 июля 11:45
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Челнах скончалась замначальника управления образования Лидия Золотарева

Золотарева прошла путь от воспитателя до заслуженного учителя Татарстана.

В Челнах скончалась замначальника управления образования Лидия Золотарева

Автор фото: соцсети

В Набережных Челнах не стало Лидии Владимировны Золотаревой — заместителя начальника управления образования и по делам молодёжи, начальника отдела общего образования. Ей было 64 года.

Лидия Золотарева родилась 10 мая 1962 года в городе Изюм. После окончания Елабужского пединститута в 1989 году вся её жизнь была связана с Челнами. Она начинала воспитателем, работала учителем русского языка, затем возглавляла Дом работников народного образования и школу №46. С 2006 по 2026 год бессменно трудилась в исполкоме, где её ценили как мудрого наставника и человека, преданного своему делу.

Её заслуги отмечены званиями «Заслуженный учитель Республики Татарстан» и «Почётный работник общего образования РФ», а также многочисленными грамотами и знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны». Коллеги запомнили её как образец интеллигентности и душевной теплоты.

Ранее сообщалось, что скончалась актриса Екатерина Жемчужная. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.