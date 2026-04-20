Общество
20 апреля 12:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Чернобыле раскрыли, есть ли там животные-мутанты

Нынешний уровень облучения не вызывает массовых аномалий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У животных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нет видимых мутаций. Об этом рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский, пишет РБК-Украина.

Звери по внешнему виду ничем не отличаются, так как нынешний уровень облучения не вызывает массовых аномалий. В природе особи с отклонениями имеют мало шансов на выживание. Мутации неминуемо приводят к смерти. Однако для выявления возможных изменений нужны сложные исследования - на уровне генетики, крови и физиологии. Напомним, что взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года.

Ранее россиянам напомнили о категорическом запрете подкормки диких животных в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Если зверей постоянно подкармливать, это приведет к потере страха у обитателей лесов перед человеком и может изменить их естественное поведение.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
