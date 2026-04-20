Нынешний уровень облучения не вызывает массовых аномалий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У животных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нет видимых мутаций. Об этом рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский, пишет РБК-Украина.

Звери по внешнему виду ничем не отличаются, так как нынешний уровень облучения не вызывает массовых аномалий. В природе особи с отклонениями имеют мало шансов на выживание. Мутации неминуемо приводят к смерти. Однако для выявления возможных изменений нужны сложные исследования - на уровне генетики, крови и физиологии. Напомним, что взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года.

Ранее россиянам напомнили о категорическом запрете подкормки диких животных в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Если зверей постоянно подкармливать, это приведет к потере страха у обитателей лесов перед человеком и может изменить их естественное поведение.

