В честь Уразы-байрама в Татарстане организуют детские праздники
В Казани мероприятия устроят у трех мечетей.
В городах Татарстана, в том числе в Казани, проведут общегородские семейные и детские праздники в честь Уразы-байрама. Для детей и семей подготовили различные программы с викторинами, угощениями, конкурсами и подарками, сообщили в ДУМ РТ.
Казанцев ждут на трех площадках:
- в Старо-Татарской слободе возле мечети «Марджани» в 13:00 начнется праздник «Рамазан фест»
- в мечети «Гаиля» детский праздник в 10:00
- в мечети «Ахмадзаки» семейный праздник в 13:00.
Также в Елабуге в парке «Чебурашка» в 13:00 пройдет праздник. Помимо интерактивной развлекательной программы гостей угостят праздничным пловом и сладкой ватой. В Набережных Челнах мероприятие организуют возле мечети «Тауба», также у набережной им.Г.Тукая с 11:00 будут работать ярмарки, с 14:00 начнется официальное открытие праздника. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте.
Ранее сообщалось, что на Ураза-байрам транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Некоторые маршруты начнут курсировать с 5:00.
