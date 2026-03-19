19 марта 19:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В честь Уразы-байрама в Татарстане организуют детские праздники

В Казани мероприятия устроят у трех мечетей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В городах Татарстана, в том числе в Казани, проведут общегородские семейные и детские праздники в честь Уразы-байрама. Для детей и семей подготовили различные программы с викторинами, угощениями, конкурсами и подарками, сообщили в ДУМ РТ.

Казанцев ждут на трех площадках:

- в Старо-Татарской слободе возле мечети «Марджани» в 13:00 начнется праздник «Рамазан фест»

- в мечети «Гаиля» детский праздник в 10:00

- в мечети «Ахмадзаки» семейный праздник в 13:00.

Также в Елабуге в парке «Чебурашка» в 13:00 пройдет праздник. Помимо интерактивной развлекательной программы гостей угостят праздничным пловом и сладкой ватой. В Набережных Челнах мероприятие организуют возле мечети «Тауба», также у набережной им.Г.Тукая с 11:00 будут работать ярмарки, с 14:00 начнется официальное открытие праздника. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что на Ураза-байрам транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Некоторые маршруты начнут курсировать с 5:00.

Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
