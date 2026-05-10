Все мероприятия прошли спокойно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Более 122 тысяч правоохранителей и представителей охранных структур следили за безопасностью на праздничных мероприятиях в России. Об этом сообщает МВД страны.

Помимо них, в обеспечении безопасности участвовали военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии страны; работники частных охранных организаций; представители общественных формирований правоохранительной направленности.

Благодаря этому правонарушений во время праздничных мероприятий допущено не было.

Напомним, в регионах состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане прошли парад Победы и «Бессмертный полк». В парках состоялись концерты.

Ранее сообщалось, что ДПС Казани остановила машину с множественными нарушениями во время рейда. Водителя привлекли к ответственности за отсутствие прав и страховки, грязные номера и шумную езду.

