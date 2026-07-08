Общество
8 июля 01:51
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«Вечерняя Казань»

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В День семьи Татарстан накроет гроза с сильным ветром

Местами прогнозируется туман.

В День семьи Татарстан накроет гроза с сильным ветром

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В День семьи, любви и верности татарстанцев ждет дождливая погода с сильным ветром. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России по республике.  

Синоптики прогнозируют ночью и утром 8 июля местами на территории Татарстана и Казани туман, грозу и сильный ветер. 

В МЧС напомнили о правилах безопасности при ветре. Нельзя прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Следует быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Ранее мы писали, что после Альметьевска ураган пришел в Казань. Об изменении погоды и сильных порывах ветра 7 июля предупреждало Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

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