Местами прогнозируется туман.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В День семьи, любви и верности татарстанцев ждет дождливая погода с сильным ветром. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России по республике.

Синоптики прогнозируют ночью и утром 8 июля местами на территории Татарстана и Казани туман, грозу и сильный ветер.

В МЧС напомнили о правилах безопасности при ветре. Нельзя прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Следует быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Ранее мы писали, что после Альметьевска ураган пришел в Казань. Об изменении погоды и сильных порывах ветра 7 июля предупреждало Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

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