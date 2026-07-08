В День семьи Татарстан накроет гроза с сильным ветром
Местами прогнозируется туман.
В День семьи, любви и верности татарстанцев ждет дождливая погода с сильным ветром. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России по республике.
Синоптики прогнозируют ночью и утром 8 июля местами на территории Татарстана и Казани туман, грозу и сильный ветер.
В МЧС напомнили о правилах безопасности при ветре. Нельзя прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Следует быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.
Ранее мы писали, что после Альметьевска ураган пришел в Казань. Об изменении погоды и сильных порывах ветра 7 июля предупреждало Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
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