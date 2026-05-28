В ДРКБ ежегодно попадают до 10 детей из-за отравлений вейпами и табаком
Почти всегда подростков к врачам приводят родители.
В Республиканском клиническом наркологическом диспансере помогают подросткам с отравлением из-за табака и вейпов. Об этом сообщил заместитель главврача Степан Криницкий.
Врач заметил, что пострадавшие дети попадают в ДРКБ, таких случаев бывает до десяти в год.
- Обычно смешано бывает: и обычный табак, и вейпы, то есть ребенок комбинирует различные варианты. Возможно, там есть уже и алкоголь, и наркотики, но конкретная причина отравления часто бывают вейпы, - подчеркнул врач.
Почти всегда таких детей к врачам приводят родители. При этом Криницкий не смог вспомнить ни одного случая, чтобы ребенок попал в больницу по направлению образовательной организации.
Ранее врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Сигал также рассказал, что люди, которые курят вейпы, могут столкнуться с последствиями для здоровья через 15-20 лет.
