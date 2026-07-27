В Союзе китайских предпринимателей в России Татарстан назвали одним из самых привлекательных регионов России для бизнеса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, играет большую роль в развитии сотрудничества предпринимателей двух стран, в частности, благодаря преимуществам ОЭЗ «Алабуга». Их активно используют компании КНР, которые развивают проекты по выпуску электроники, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

В грядущем событии участие примут почти 200 китайских компаний, которые представят свои разработки в рамках треков. Чжоу Лицюнь назвал Татарстан одним из самых привлекательных регионов России для предпринимателей из Китая, которые ориентируются на проекты в рамках промышленности, туризма и других направлений. В этом году форум ожидается масштабнее и по числу участников, и по количеству подписанных соглашений, добавил председатель.

— Мы верим, что урожай будет богатым, — заявил Чжоу Лицюнь, выразив благодарность организатором республики и АИР.

Ранее глава регионального АИР Талия Минуллина рассказала, что товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос в 12 раз. Десять лет назад показатель составлял 264,3 миллиона долларов, а в прошлом году он достиг уже 3,34 миллиарда. В рамках сотрудничества России и Китая товарооборот также вырос на 20 процентов, увеличившись в четыре раза за десять лет.

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