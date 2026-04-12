С 1 апреля показания счетчиков следует отправлять с 20-го по 25-е число каждого месяца.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В большинстве регионов России с 1 апреля изменились сроки передачи показаний счетчиков воды. Теперь данные нужно отправлять с 20-го по 25-е число каждого месяца, чтобы избежать переплат. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Политик объяснил, что в некоторых регионах установлены строгие временные интервалы для передачи показаний, называемые «окнами». Обычно это период с 20-го по 25-е число месяца.

«Показания можно передать через портал «Госуслуги» или через личный кабинет управляющей компании. Если данные не будут отправлены вовремя, начисления будут произведены по среднемесячному потреблению за последние шесть месяцев», — отметил Свищев.

По словам спикера, раньше, если показания не передавали, выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше реальных расходов. Теперь система более справедливая: учитываются средние показатели потребления за последние полгода. Однако лучше передавать данные вовремя, чтобы знать точную сумму.

