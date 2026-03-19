Депутаты считают, что жительницы должны быть благодарны за такую помощь от государства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России женщин, не желающих иметь детей, не будут направлять к психологу насильно. Врачи только выписывают направление, а идти или нет — решение самих пациенток, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Об этом сообщает ТАСС.

Так депутат прокомментировал инициативу Минздрава направлять к медицинскому психологу россиянок, заявивших в ходе репродуктивной диспансеризации о нежелании в скором времени родить. Он призвал не реагировать негативно на желание государства помочь женщинам, ведь прием у такого специалиста, как правило, стоит недешево. Леонов сравнил это с помощью при ожирении — маловероятно, что россияне будут против бесплатной консультации у эндокринолога.

Ранее сообщалось, что по плану на год свыше 200 тысяч казанцев должны пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Осмотры населения реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.