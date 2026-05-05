Депутаты также обсудили вопрос строительства семейных студенческих общежитий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При рождении первого ребенка молодым семьям в России предложили компенсировать 50 процентов стоимости аренды жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В теории мера касается и студенческих семей. О них депутат тоже подумал: он предложил заняться программой строительства семейных студенческих общежитий. Эту инициативу представили Кабмину еще год назад.

Председатель партии также упомянул законопроект «Справедливой России» о разовой поддержке в 57 тысяч рублей при появлении первого ребенка в студенческих семьях. Сейчас понадобилось бы уже 100 тысяч с учетом инфляции. В некоторых регионах такую систему уже используют, однако нужна она по всей России.

Ранее сообщалось, что послеродовую реабилитацию предложили включить в систему ОМС. По мнению депутатов, отдых и восстановление лучше, чем лечение антидепрессантами.

