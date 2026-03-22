Общество
22 марта 20:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах

Инициатива призвана помочь жителям экономить деньги и защититься от мошенников.

В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме обсуждают возможность введения самозапрета на покупки на маркетплейсах. Об этом заявил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

 

Нововведение предлагается по аналогии с уже действующими механизмами. Так, с начала весны прошлого года россияне могут устанавливать самозапрет на кредиты, а с 1 сентября 2026 года — запрещать себе участие в азартных играх.

«Речь идет о психологически неустойчивых соотечественниках, которые совершают импульсивные покупки, после разводят руками и жалеют о потерянных деньгах», — пояснил Аксаков.

 

Спикер также отметил, что самозапрет поможет усилить защиту от мошенников, которые, используя персональные данные, могут совершать покупки от имени граждан. Установить ограничение можно будет на портале «Госуслуги». Пока инициатива находится на стадии обсуждения.

Напомним, что темпы роста продаж на маркетплейсах снизились до исторического минимума.

Замедление роста объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров.

