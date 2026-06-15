Сейчас в списке мало организаций, что ставит банки в неравные условия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что все российские банки могут попасть в так называемые белые списки уже осенью. Сейчас перечень организаций, которым разрешено работать с госуслугами и другими важными сервисами, слишком узкий, и это, по мнению депутата, несправедливо.

«Я сразу же озвучил, что это неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный банк. Эльвира Набиуллина тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке», — рассказал Аксаков.

По его словам, в Минцифры объяснили, что технологически реализовать это непросто и требуется время, но работа уже ведётся.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор предлагает бизнесу. Кибератаки на бизнес усилились, а урон от них стал масштабнее. Если раньше хакерам нужно было обладать компетенциями, то сейчас достаточно просто написать промт. Блокировки VPN-сервисов же остаются малой из проблем в эпоху новых угроз.

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