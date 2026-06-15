В Госдуме ждут включения всех банков в «белые списки» к осени
Сейчас в списке мало организаций, что ставит банки в неравные условия.
Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что все российские банки могут попасть в так называемые белые списки уже осенью. Сейчас перечень организаций, которым разрешено работать с госуслугами и другими важными сервисами, слишком узкий, и это, по мнению депутата, несправедливо.
«Я сразу же озвучил, что это неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный банк. Эльвира Набиуллина тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке», — рассказал Аксаков.
По его словам, в Минцифры объяснили, что технологически реализовать это непросто и требуется время, но работа уже ведётся.
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