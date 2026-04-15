Общество
15 апреля 12:48
Автор материала:Алина Камалютдинова

В Госсовете Татарстана подняли вопрос строительства приюта бездомных собак

В республике функционирует всего 17 приютов на 3500 голов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вопрос строительства новых приютов для бездомных собак предложили рассмотреть в Государственном Совете Татарстана. С инициативой выступил председатель Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Спикер отметил, что в республике уже действуют 17 приютов. В них проживает 3500 собак. Тем не менее имеющаяся инфраструктура не справляется с нагрузкой: в последнее время фиксируется рост числа нападений бездомных животных на жителей.

Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что сейчас правительство прорабатывает комплекс законодательных мер, направленных на решение проблемы с безнадзорными животными.

Напомним. что последнее самое громкое нападение собак в Татарстане произошло в поселке Васильево. Пострадала 9-летняя девочк - она получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Нападение случилось 28 ноября около 15:00 на остановке общественного транспорта «Молодёжный». По предварительным данным, на школьницу набросились минимум десять собак, когда девочка возвращалась домой. Очевидцы обнаружили пострадавшую на остановке и посчитали её мёртвой. Но подоспевшие на место медики скорой помощи нащупали у девочки пульс и оперативно доставили ее в зеленодольскую больницу, где успешно прооперировали и перевезли в Казань. После случившегося было возбуждено уголовное дело по факту предоставления некачественных охранных услуг и проявленной халатности со стороны ответственных сотрудников.

После этого в республике вновь подняли эту тему. Поручение дал лично раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее читайте в нашем материале.

