В Госсовете Татарстана подняли вопрос строительства приюта бездомных собак
В республике функционирует всего 17 приютов на 3500 голов.
Вопрос строительства новых приютов для бездомных собак предложили рассмотреть в Государственном Совете Татарстана. С инициативой выступил председатель Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.
Спикер отметил, что в республике уже действуют 17 приютов. В них проживает 3500 собак. Тем не менее имеющаяся инфраструктура не справляется с нагрузкой: в последнее время фиксируется рост числа нападений бездомных животных на жителей.
Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что сейчас правительство прорабатывает комплекс законодательных мер, направленных на решение проблемы с безнадзорными животными.
Напомним. что последнее самое громкое нападение собак в Татарстане произошло в поселке Васильево. Пострадала 9-летняя девочк - она получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Нападение случилось 28 ноября около 15:00 на остановке общественного транспорта «Молодёжный». По предварительным данным, на школьницу набросились минимум десять собак, когда девочка возвращалась домой. Очевидцы обнаружили пострадавшую на остановке и посчитали её мёртвой. Но подоспевшие на место медики скорой помощи нащупали у девочки пульс и оперативно доставили ее в зеленодольскую больницу, где успешно прооперировали и перевезли в Казань. После случившегося было возбуждено уголовное дело по факту предоставления некачественных охранных услуг и проявленной халатности со стороны ответственных сотрудников.
После этого в республике вновь подняли эту тему. Поручение дал лично раис Татарстана Рустам Минниханов.
Читайте также: Казань вошла в топ городов по работе с бездомными животными.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.