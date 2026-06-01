В июне россиян ждут длинные праздничные выходные
Соответствующее расписание будет из-за празднования Дня России.
Первый месяц лета порадует россиян дополнительным выходным. Благодаря Дню России, который отмечается 12 июня и выпадает на пятницу, отдых продлится три дня — с 12 по 14 июня включительно. Неделя перед этим, с 8 по 11 июня, будет сокращённой, всего четыре рабочих дня.
Следующие длинные выходные придётся ждать до ноября. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, так что работать останется только 2–3 и 5–6 ноября. А завершит год трёхдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря, после которой начнутся новогодние каникулы.
Ранее сообщалось, что жителей России ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями отдыхать сотрудники будут только 27 дней.
