Соответствующее расписание будет из-за празднования Дня России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый месяц лета порадует россиян дополнительным выходным. Благодаря Дню России, который отмечается 12 июня и выпадает на пятницу, отдых продлится три дня — с 12 по 14 июня включительно. Неделя перед этим, с 8 по 11 июня, будет сокращённой, всего четыре рабочих дня.

Следующие длинные выходные придётся ждать до ноября. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, так что работать останется только 2–3 и 5–6 ноября. А завершит год трёхдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря, после которой начнутся новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что жителей России ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями отдыхать сотрудники будут только 27 дней.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.