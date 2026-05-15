Столица республики лидирует по количеству бронирований жилья после Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань лидирует по количеству бронирований квартир, уступая только Санкт-Петербургу и Москве. По численности предложения, однако, столица Татарстана на строчку ниже: в первой тройке расположились Калининградская область, Санкт-Петербург и Москва. Средняя стоимость ночи в Казани составляет 4061 рубль. По цене город находится в одном диапазоне с Москвой и Санкт-Петербургом. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия».

Большая часть туристов, а именно 56%, путешествуют парами. 36% туристов приезжают с детьми, и 17% ездят в другие города одни. В среднем россияне совершают четыре поездки в год и проводят вдали от дома 2,2 дня. Чаще всего россияне выбирают жилье в частном секторе — таких путешественников, по данным опроса «Авито Путешествий», оказалось 47%. 35% предпочитают селиться в отелях, 24% договариваются пожить у родственников, 13% — у друзей, и 9% останавливаются в хостелах. Пиковые месяцы туристического сезона в России начинаются в апреле и завершаются в августе.

В апреле 2026 года к апрелю 2025-го рынок посуточной аренды в Казани вырос на 14%. Динамичнее всего количество предложения выросло в Авиастроительном районе (+24%), Вахитовском (23%) и Кировском (+15%). По мнению регионального менеджера «Авито Путешествий» по работе с клиентами в Казани Селима Бекирова, такая картина связана с развитием жилого строительства в этих районах.

Чаще всего путешественники останавливались в Авиастроительном и Вахитовском районах — количество оплачиваемых бронирований там за год выросло на 14% и 12% соответственно. В Московском и Советском районах бронирований, наоборот, убавилось на 16% и 9%. Лидерами по росту среднего чека аренды стали Московский район (+11), Ново-Савиновский (+5%) и Вахитовский (+5%).

Арендодатели конкурируют не только по цене, но и по качеству сервиса. Последними трендами рынка посуточной аренды стали бесконтактное заселение, внедрение круглосуточной поддержки гостей и ежедневная уборка в помещениях.

Ранее «Вечерняя Казань» писала, что самыми популярными направлениями для туризма у татарстанцев стали Армения с медианной стоимостью перелета в 17 170 рублей, Беларусь (21 150 рублей) и Узбекистан (24 500 рублей). В этих странах средняя цена за ночь в отеле 7660, 9300 и 6610 рублей соответственно.

