Общество
15 апреля 18:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В каком случае можно оставить найденные деньги себе, объяснили в КФУ

Только если в течение шести месяцев с момента заявления о находке законный владелец не объявился и не заявил свои права.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В случае обнаружения на улице чужих денег их можно оставить себе, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке законный владелец не объявился и не заявил свои права. Об этом сообщил доцент кафедры гражданского права юридического факультета Казанского федерального университета Артур Хабиров, передает медиапортал вуза.

По закону, если человек нашел какую-либо вещь или деньги, то он должен сообщить об этом ее владельцу или кому-то, кто имеет право на эти вещи.

Не следует пытаться утаить найденные деньги, а уж тем более ни в коем случае их не тратить, посоветовал доцент. При возвращении вещей непосредственно владельцу можно попросить его написать расписку о получении и отсутствии претензий.

«Но если вы нашли деньги на полу в магазине и просто положили их в карман, а кассир видел это, то данная ситуация может быть расценена как мелкая кража», – предупредил юрист.

Если владельца не получилось найти, то нужно заявить о находке в полицию или в местную администрацию. Необходимо написать заявление с описанием найденных вещей или документов, а также обстоятельств их обнаружения. Если вещи нашлись в ТЦ, надо отдать их в администрацию, если в метро и транспорте – диспетчеру или водителю.

«Ни в коем случае не следует брать обнаруженные в банкомате деньги. Во-первых, необходимо просто подождать. Аппараты настроены таким образом, что через несколько секунд невостребованные купюры или карта возвращаются обратно. Если аппарат не забрал забытые банкноты, то сообщите о находке сотрудникам банка», – рассказал Хабиров.

По его словам, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке владелец не объявился и не заявил свои права на деньги, то нашедший их приобретает право собственности на них и может потребовать возврата этих денег или вещей себе. Если владелец объявился, то нашедший их имеет право на вознаграждение в размере до 20 процентов от суммы находки.

