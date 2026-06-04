Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили об ухудшении погоды. В республики, в том числе в Казани, 5 июня ночью и утром ожидается туман. Днем будет гроза с кратковременным усилением ветра 15-17 метров в секунду. Локально пройдет град.

В ведомстве посоветовали держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также не парковать около них авто. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровли. Для перехода через дорогу предпочтительны надземные и подземные пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что температура летом по всей России приблизится к норме. Теплее будет в Мурманской области, Карелии и на Алтае.

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