В Казани МЧС и полиция проведут рейды для выявления нарушителей на гидроциклах
В течение всего летнего сезона власти организуют масштабное патрулирование акваторий Волги и Казанки, а также прибрежных зон казанских озер.
В Казани запускается программа тотального контроля за безопасностью граждан на водных объектах в летний период 2026 года. В течение всего сезона власти организуют масштабное патрулирование акваторий Волги и Казанки, а также прибрежных зон казанских озер, рассказал начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.
К охране общественного порядка на пляжах дополнительно привлекут сотрудников Управления МВД России по городу Казани. Они усилят надзор в вечернее время и выходные дни.
- Специалистами Управления гражданской защиты, матросами-спасателями ОСВОДа города Казани и сотрудниками ГИМС МЧС России по Татарстану в течение всего купального сезона планируется проведение совместных патрулирований. Хочется обратить внимание граждан, использующих гидроциклы и моторные плавсредства. Не используйте их вблизи пляжей и мест отдыха людей на воде. Строго руководствуйтесь правилами их эксплуатации, установленными нормативно-правовыми актами России, - отметил Чанкин.
Он отдельно обратился с требованием строго соблюдать правила навигации и не подвергать опасности жизни отдыхающих людей.
Ранее мы писали, что на Казанке поймали «капитанов»-нарушителей на катерах. Река имеет особый природоохранный статус, запрещающий использовать на ней маломерные суда.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.