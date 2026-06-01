Общество
1 июня 10:09
Павел Наумов

Журналист

В Казани МЧС и полиция проведут рейды для выявления нарушителей на гидроциклах

В течение всего летнего сезона власти организуют масштабное патрулирование акваторий Волги и Казанки, а также прибрежных зон казанских озер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани запускается программа тотального контроля за безопасностью граждан на водных объектах в летний период 2026 года. В течение всего сезона власти организуют масштабное патрулирование акваторий Волги и Казанки, а также прибрежных зон казанских озер, рассказал начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

К охране общественного порядка на пляжах дополнительно привлекут сотрудников Управления МВД России по городу Казани. Они усилят надзор в вечернее время и выходные дни.

- Специалистами Управления гражданской защиты, матросами-спасателями ОСВОДа города Казани и сотрудниками ГИМС МЧС России по Татарстану в течение всего купального сезона планируется проведение совместных патрулирований. Хочется обратить внимание граждан, использующих гидроциклы и моторные плавсредства. Не используйте их вблизи пляжей и мест отдыха людей на воде. Строго руководствуйтесь правилами их эксплуатации, установленными нормативно-правовыми актами России, - отметил Чанкин.

Он отдельно обратился с требованием строго соблюдать правила навигации и не подвергать опасности жизни отдыхающих людей.

Ранее мы писали, что на Казанке поймали «капитанов»-нарушителей на катерах. Река имеет особый природоохранный статус, запрещающий использовать на ней маломерные суда.

