Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В прошлом году в Казани свыше 3,5 тысяч участников специальной военной операции (СВО) получили медицинскую помощь. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Азат Абзалов на VII сессии Казанской городской думы.

- Участники СВО и их семьи получают поддержку в столице Татарстана, включая медицинскую помощь. За год более 2,4 тысячи человек обратились за амбулаторной помощью, 424 — прошли стационарное лечение, 134 — реабилитацию, а 81 — санаторно-курортное лечение, — отметил Абзалов.

Также в Казани участники СВО, по его словам, получают психотерапевтическую и медико-психологическую поддержку. В прошлом году помощь оказали 34 и 345 человек соответственно.

