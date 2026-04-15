В Казани медпомощь получили 3,5 тысячи участников СВО
Военные также получают психотерапевтическую и медико-психологическую поддержку.
В прошлом году в Казани свыше 3,5 тысяч участников специальной военной операции (СВО) получили медицинскую помощь. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Азат Абзалов на VII сессии Казанской городской думы.
- Участники СВО и их семьи получают поддержку в столице Татарстана, включая медицинскую помощь. За год более 2,4 тысячи человек обратились за амбулаторной помощью, 424 — прошли стационарное лечение, 134 — реабилитацию, а 81 — санаторно-курортное лечение, — отметил Абзалов.
Также в Казани участники СВО, по его словам, получают психотерапевтическую и медико-психологическую поддержку. В прошлом году помощь оказали 34 и 345 человек соответственно.
Ранее мы писали, что Татарстан в числе лидеров по числу Героев России в СВО. Республика дала Родине 14 героев, уступив по абсолютному числу только Кубани.
