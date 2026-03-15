В Казани на станции Юдино сошли с рельсов вагоны с зерном
Причиной стал самопроизвольный перевод стрелки.
На железнодорожной станции Юдино в Казани сошли с рельсов три вагона с зерном грузового поезда. Об этом сообщила пресс‑служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.
Инцидент произошёл утром. По предварительной версии, причиной стал самопроизвольный перевод стрелки. Пострадавших в результате происшествия нет, движение других железнодорожных составов не нарушено.
Правоохранительные органы уже начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
