Автор фото: Александр Мальгавко / РИА Новости

На железнодорожной станции Юдино в Казани сошли с рельсов три вагона с зерном грузового поезда. Об этом сообщила пресс‑служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Инцидент произошёл утром. По предварительной версии, причиной стал самопроизвольный перевод стрелки. Пострадавших в результате происшествия нет, движение других железнодорожных составов не нарушено.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

