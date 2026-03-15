Общество
15 марта 13:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани на станции Юдино сошли с рельсов вагоны с зерном

Причиной стал самопроизвольный перевод стрелки.

Автор фото: Александр Мальгавко / РИА Новости

На железнодорожной станции Юдино в Казани сошли с рельсов три вагона с зерном грузового поезда. Об этом сообщила пресс‑служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Инцидент произошёл утром. По предварительной версии, причиной стал самопроизвольный перевод стрелки. Пострадавших в результате происшествия нет, движение других железнодорожных составов не нарушено.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина в Казани спасся при пожаре, спустившись по балкону на один этаж ниже. Там его нашли спасатели.

Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.