В Казани на время фестиваля «НУР» перекроют Кремлёвскую и Ивановский спуск
Ограничения будут действовать с вечера 28 мая.
В Казани в связи с проведением Международного фестиваля медиаискусства «НУР» вводится временное ограничение движения и парковки. Соответствующее постановление выпустил исполнительный комитет города.
С 19:00 28 мая до 23:30 31 мая при необходимости будет перекрыт проезд по улице Кремлёвской на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, включая Ивановский спуск.
Госавтоинспекция Казани просит водителей быть внимательными и соблюдать требования регулировщиков, дорожных знаков, сигналов светофоров и сотрудников полиции.
Ранее мы писали, что почти на год перекроют движение по улице Сары Садыковой в Казани. Причина — строительство ЖК.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Температуры достигнут +31 градуса.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.