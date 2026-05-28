Ограничения будут действовать с вечера 28 мая.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани в связи с проведением Международного фестиваля медиаискусства «НУР» вводится временное ограничение движения и парковки. Соответствующее постановление выпустил исполнительный комитет города.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

С 19:00 28 мая до 23:30 31 мая при необходимости будет перекрыт проезд по улице Кремлёвской на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, включая Ивановский спуск.

Госавтоинспекция Казани просит водителей быть внимательными и соблюдать требования регулировщиков, дорожных знаков, сигналов светофоров и сотрудников полиции.

Ранее мы писали, что почти на год перекроют движение по улице Сары Садыковой в Казани. Причина — строительство ЖК.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.