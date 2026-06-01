Общество
1 июня 10:02
Павел Наумов

Журналист

В Казани на золотые медали претендуют более 1,2 тысячи одиннадцатиклассников

С прошлого года количество медалистов увеличилось на 12 процентов.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Казани начался основной период ОГЭ и ЕГЭ. Для проведения экзаменов в городе развернули масштабную сеть: подготовлено 28 пунктов проведения госэкзамена, 61 пункт ОГЭ, 7 пунктов для государственного выпускного экзамена и еще 64 специализированных пункта на дому для лиц с особыми потребностями. Об этом рассказал начальник Управления образования исполнительного комитета Казани Ирек Ризванов.

Организационный процесс обеспечивают порядка 10 тысяч квалифицированных работников системы образования. Ризванов подробно рассказал о созданной системе безопасности, организационных нововведениях, психологической поддержке выпускников, а также отметил позитивную динамику среди потенциальных медалистов.

- Период экзаменов – серьезное эмоциональное испытание как для самих школьников, так и для их родителей и педагогов. Поэтому наряду с организационными вопросами особое внимание уделяется созданию комфортной и поддерживающей атмосферы в пунктах проведения экзаменов. Третий год подряд там размещаются специальные поддерживающие таблички с мотивирующими фразами на русском и татарском языках, – отметил Ризванов.

В текущем году, по его словам, на получение медали за особые успехи в учении претендует 1279 выпускников одиннадцатых классов, что составляет 21 процент от общего числа выпускников. Отмечается и положительная динамика, ведь по сравнению с прошлым годом количество претендентов на медаль первой степени увеличилось на 12 процентов, а на медаль второй степени – на 8 процентов.

Ранее мы писали, что на оснащение пунктов ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане выделили больше 300 миллионов рублей. Экзаменационная кампания становится всё более технологичной, поэтому требуются серьёзные вложения в оборудование и обучение специалистов.

