В Казани обновлён температурный рекорд более чем за столетие
Было холоднее, чем в 1908 году, — морозы достигли -30,5 градуса.
В Казани установлен новый температурный рекорд на 10 марта. По данным аэрологической метеорологической станции (АМСГ) «Казань-Сокол», минимальная температура воздуха составила -30,5 градуса, сообщает Гидрометцентр республики.
Предыдущий абсолютный минимум для этой даты был зафиксирован ещё в 1908 году на станции «Казань-Университет» и составлял -27,3 градуса.
Ранее мы писали, что в Татарстане потеплеет до +4 градусов, но будет скользко. Синоптики обещают резкие перепады температуры: от ночных -25 градусов до дневного плюса и сильной гололедицы.
Также россиян предупредили, что этой весной следует ожидать еще и ранней активности клещей. В этом виноваты обильные осадки, поскольку снег защищает насекомых от холода.
