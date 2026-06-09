Общество
9 июня 22:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Казани официально проживают 50,7 тысячи иностранцев и лиц без гражданства

Татарстан входит в список регионов с наиболее высокой долей трудовых мигрантов.

В Казани официально проживают 50,7 тысячи иностранцев и лиц без гражданства

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани официально проживают 50,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них у более чем 9,1 тысячи есть действующие патенты на работу, у 2,6 тысячи — разрешение на временное проживание, у 8,8 тысячи — вид на жительство. Такова статистика на 1 июня.  

По словам заместителя руководителя исполкома города Азата Абзалова, Татарстан по-прежнему входит с перечень российских регионов с самой высокой долей трудовых мигрантов. Причем за последний год доля иностранных работников от общего числа трудовых мигрантов выросла с 2,2% до 2,4%.  

На заседании по трудовой миграции, которое прошло в исполкоме города, участники также затронули вопросы взаимодействия районных администраций и правоохранительных органов при работе с обращениями жителей, связанными с местами проживания иностранных граждан, сообщает казанская мэрия.

Ранее посольство России призвало не ездить в Израиль до прояснения обстановки. Причина — обострение ситуации с безопасностью в регионе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.