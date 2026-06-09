Татарстан входит в список регионов с наиболее высокой долей трудовых мигрантов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани официально проживают 50,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них у более чем 9,1 тысячи есть действующие патенты на работу, у 2,6 тысячи — разрешение на временное проживание, у 8,8 тысячи — вид на жительство. Такова статистика на 1 июня.

По словам заместителя руководителя исполкома города Азата Абзалова, Татарстан по-прежнему входит с перечень российских регионов с самой высокой долей трудовых мигрантов. Причем за последний год доля иностранных работников от общего числа трудовых мигрантов выросла с 2,2% до 2,4%.

На заседании по трудовой миграции, которое прошло в исполкоме города, участники также затронули вопросы взаимодействия районных администраций и правоохранительных органов при работе с обращениями жителей, связанными с местами проживания иностранных граждан, сообщает казанская мэрия.

Ранее посольство России призвало не ездить в Израиль до прояснения обстановки. Причина — обострение ситуации с безопасностью в регионе.

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