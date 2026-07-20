Общество
20 июля 09:32
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«Вечерняя Казань»

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В Казани ожидают визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Епископ навестит столицу республики в рамках празднования явления Казанской иконы Божией Матери.

В Казани ожидают визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во вторник, 21 июля, в Татарстанской митрополии пройдут мероприятия в рамках празднования явления Казанской иконы Божией Матери, в том числе ожидается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В столице республики пройдет городской крестный ход, Патриаршее богослужение и освящение церкви Николы Тульского Казанского Богородицкого монастыря. Об этом сообщает прес-служба раиса республики.

«Прошу глав муниципальных образований оказать содействие епархиям Татарстанской митрополии в транспортной доставке в Казань православных верующих, желающих принять участие в богослужениях», — призвал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он также поручил мэрии и митрополии провести события на высоком уровне и совместно с правоохранителями обеспечить усиленные меры безопасности.

Напомним, что еще одним важным событием в рамках празднования станет большой концерт с Викой Цыгановой. Вместе с ней выступят московская группа «Покров» и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на представления свободный.


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