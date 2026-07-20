В Казани ожидают визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Епископ навестит столицу республики в рамках празднования явления Казанской иконы Божией Матери.
Во вторник, 21 июля, в Татарстанской митрополии пройдут мероприятия в рамках празднования явления Казанской иконы Божией Матери, в том числе ожидается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В столице республики пройдет городской крестный ход, Патриаршее богослужение и освящение церкви Николы Тульского Казанского Богородицкого монастыря. Об этом сообщает прес-служба раиса республики.
«Прошу глав муниципальных образований оказать содействие епархиям Татарстанской митрополии в транспортной доставке в Казань православных верующих, желающих принять участие в богослужениях», — призвал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Он также поручил мэрии и митрополии провести события на высоком уровне и совместно с правоохранителями обеспечить усиленные меры безопасности.
Напомним, что еще одним важным событием в рамках празднования станет большой концерт с Викой Цыгановой. Вместе с ней выступят московская группа «Покров» и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на представления свободный.
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