Сладкую конструкцию возведут около центра семьи «Казан» во главе с кондитером Ренатом Агзамовым.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В столице республике 20 июля установят новый гастрономический рекорд страны — около «Чаши» возведут десятиметровую башню из чак-чака. «Строительством» будет руководить российский кондитер Ренат Агзамов, известный по телешоу. Для создания сладкой конструкции потребуется 4,5 тонны чак-чака, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Инициатором и организатором проекта является телеканал «Пятница». Комитет по развитию туризма Казани поддержал предложенную идею. В процессе задействуют 70 специалистов, в том числе гастролюбителей, семьи, участников шоу канала и поваров. Содействие окажет уже установивший множество рекордов вице-президент гильдии поваров Татарстана Ильдар Такиулин.

На приготовление чак-чака уйдет две тысячи килограммов муки, более 30 тысяч яиц, 1,7 тысячи литров масла, столько же меда и более 560 килограммов сахара. Интересно, что мед в нужном объеме нашли на местной пасеке.

Понаблюдать за возведением рекордно высокой башни может любой желающий. Чак-чак начнут готовить в 10 утра, а для гостей доступ вход в 16:00 — именно тогда будут фиксировать рекорд. Он должен побить предыдущий рекорд, который установили в Казан в 2018 году. Тогда в городе изготовили чак-чак в виде футбольного мяча весом 4026 килограммов. Башня окажется тяжелее и выше прошлого десерта.

Ранее во время Сабантуя в поселке Мирный гостям раздали 1,5 тысячи порций чак-чака. Его по традиционному рецепту изготовили на Васильевском хлебозаводе.

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