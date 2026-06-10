В Казани представили нового начальника «Волго-Вятскуправтодора»
Учреждение возглавил Ильнур Нурмухаметов.
На должность начальника подведомственного Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» назначен Ильнур Нурмухаметов. Коллективу учреждения его представили в центральном офисе ФКУ в Казани.
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, представляя Ильнура Нурмухаметова из Москвы в режиме видео-конференц-связи, подчеркнул, что он долгое время проработал в транспортном комплексе Татарстана, имеет за плечами серьезную школу управления и глубокое понимание региональной специфики.
Ильнур Нурмухаметов – выпускник Казанского государственного финансово-экономического института, кандидат экономических наук. Работал в Департаменте казначейства министерства финансов Татарстана, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, был заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
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