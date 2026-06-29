В День молодёжи Сбер провел фестиваль уличной культуры СберСпот.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В этом году проект объединил шесть крупнейших городов России и собрал любителей спорта, музыки, творчества и современных технологий. Фестиваль стартовал в Казани в экстрим-парке «Урам».

СберСпот — это пространство, где каждый мог выбрать собственный маршрут. В основе фестиваля — идея движения вперёд: к новым увлечениям, навыкам, знакомствам и возможностям. Здесь не было заранее заданного сценария — каждый участник сам решал, куда двигаться дальше и что попробовать впервые.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Гостей фестиваля ждали любительские соревнования по самокату, BMX, роликам, уличным танцам и стритболу. Помогать проводить соревнования приехали Влад Самокатчик, Паша Мушкин, Артём Агарков и Савва Востоков. На площадках работали зоны стрит-арта, интерактивные пространства экосистемы Сбера и партнёров, а завершили программу выступления известных музыкантов и диджеев. В Казани хедлайнером фестиваля стал L’One.

В соревнованиях по роликам победу одержал Ренат Галлямов, призёрами стали Леонид Березкин и Максим Абдулаев. В самокатах среди любителей отличился Артур Мальцев, в профессионалах лучшими признаны Артем Тимченков и Иван Некрасов. В BMX ярко проявили себя Александр Моллаев, Амир Шарафеев, Леонид Березкин и Дмитрий Рыжаков — а самым юным участником стал 8-летний Эрик Абрамов. В уличных танцах победу одержал Александр Крысанов.

Особое место на фестивале заняли технологические активности Сбера. В зоне ИИ-помощника ГигаЧат гости смогли примерить модные образы с помощью искусственного интеллекта и получить персональные рекомендации по стилю. В пространстве «Вжух и оплачено» участников ждали спортивные активности, подарки и возможность протестировать современные платёжные технологии Сбера.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«СберСпот за два года вырос из локальной идеи в одну из главных молодёжных площадок страны. Участники нашли здесь друзей, попробовали то, на что раньше не решались, и увидели, что их таланты кому-то нужны. Мы верим, что будущее создают те, кто не боится двигаться — в спорте, в творчестве, в технологиях. Сбер и дальше будет создавать такие пространства, потому что инвестиции в молодёжь — это инвестиции в наше общее будущее».

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