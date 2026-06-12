В Казани проведут международный салон вертолетной техники
Мероприятие перенесли на 2027 год.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) должен был пройти в этом году в подмосковном Жуковском. Но мероприятие отменили. Оно пройдет в 2027 году в Казани. Об этом говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Также отменили «Гидроавиасалон» и перенесли его на следующий год в Геленджик.
А в столице Татарстана международный салон вертолетной техники пройдет в мае-июне.
Ранее сообщалось, что импортозамещенный вертолет «Ансат» показали на «КазаньФоруме». Была представлена и модель с премиальным салоном повышенной комфортности, предназначенная для перевозки VIP-пассажиров.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Ограничения движения введут на неделю.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.