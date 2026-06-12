Мероприятие перенесли на 2027 год.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Международный авиационно-космический салон (МАКС) должен был пройти в этом году в подмосковном Жуковском. Но мероприятие отменили. Оно пройдет в 2027 году в Казани. Об этом говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Также отменили «Гидроавиасалон» и перенесли его на следующий год в Геленджик.

А в столице Татарстана международный салон вертолетной техники пройдет в мае-июне.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный вертолет «Ансат» показали на «КазаньФоруме». Была представлена и модель с премиальным салоном повышенной комфортности, предназначенная для перевозки VIP-пассажиров.

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