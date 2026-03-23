На участие в мероприятии уже подано 327 заявок.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

С 29 по 31 марта в Казани пройдёт четвёртый межрегиональный фестиваль профессионального мастерства «Звёзды гостеприимства». Мероприятие привлекло внимание 327 участников. Для участия в финальном этапе были отобраны 199 заявок, сообщил директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Александр Шавлиашвили.

- Сегодня это ведущая площадка в республике и Поволжском федеральном округе. Она решает стратегические задачи: улучшает качество туристических услуг, повышает престиж профессий в сфере гостеприимства и укрепляет кадровый потенциал. Около 32% участников приезжают из других регионов России. Среди них специалисты из 29 городов, от Хабаровска и Иркутска до Сочи и Грозного, а также из соседних поволжских регионов. Уже второй год в конкурсе участвуют иностранные специалисты из особой экономической зоны «Алабуга». Это граждане Нигерии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Танзании и Бенина. Фестиваль становится не только всероссийским, но и международным событием, - отметил Шавлиашвили.

За четыре года фестиваль из городского профессионального конкурса вырос в масштабное межрегиональное событие. Важно, что фестиваль чутко реагирует на запросы индустрии.

- В этом году мы ввели две новые номинации: лучший бариста и лучший маркетолог. Таким образом, премии будут вручаться в тринадцати номинациях. Отдельный приоритет — работа с молодёжью. Мы сознательно формируем кадровый лифт от школьной скамьи до профессионального цеха. В номинации «Восходящая звезда» — 15 студентов-финалистов, в «Будущей звезде гостеприимства» — 32 школьника. Это наши будущие кадры, которые уже сейчас выбирают профессию в туризме и видят Казань городом своих карьерных перспектив, - уточнил Шавлиашвили.

Качество судейства, по его словам, обеспечивают 59 экспертов, 48 ведущих специалистов из Казани и 11 приглашённых профессионалов из других регионов. По итогам соревнований будут определены победители, которые получат денежные гранты в размере 50 тысяч рублей, кубки и дипломы за подписью мэра города Казани.

Ранее мы писали, что сказочный «Шурале» стал главным ньюсмейкером весны-2026. Показ жемчужины национального репертуара ТАГТОиБ им. М. Джалиля балета «Шурале» посвятят 100-летию со дня рождения выдающейся балерины ХХ века, народной артистки Нинель Юлтыевой.

