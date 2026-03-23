В Казани пройдет четвертый межрегиональный фестиваль «Звёзды гостеприимства»
На участие в мероприятии уже подано 327 заявок.
С 29 по 31 марта в Казани пройдёт четвёртый межрегиональный фестиваль профессионального мастерства «Звёзды гостеприимства». Мероприятие привлекло внимание 327 участников. Для участия в финальном этапе были отобраны 199 заявок, сообщил директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Александр Шавлиашвили.
- Сегодня это ведущая площадка в республике и Поволжском федеральном округе. Она решает стратегические задачи: улучшает качество туристических услуг, повышает престиж профессий в сфере гостеприимства и укрепляет кадровый потенциал. Около 32% участников приезжают из других регионов России. Среди них специалисты из 29 городов, от Хабаровска и Иркутска до Сочи и Грозного, а также из соседних поволжских регионов. Уже второй год в конкурсе участвуют иностранные специалисты из особой экономической зоны «Алабуга». Это граждане Нигерии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Танзании и Бенина. Фестиваль становится не только всероссийским, но и международным событием, - отметил Шавлиашвили.
За четыре года фестиваль из городского профессионального конкурса вырос в масштабное межрегиональное событие. Важно, что фестиваль чутко реагирует на запросы индустрии.
- В этом году мы ввели две новые номинации: лучший бариста и лучший маркетолог. Таким образом, премии будут вручаться в тринадцати номинациях. Отдельный приоритет — работа с молодёжью. Мы сознательно формируем кадровый лифт от школьной скамьи до профессионального цеха. В номинации «Восходящая звезда» — 15 студентов-финалистов, в «Будущей звезде гостеприимства» — 32 школьника. Это наши будущие кадры, которые уже сейчас выбирают профессию в туризме и видят Казань городом своих карьерных перспектив, - уточнил Шавлиашвили.
Качество судейства, по его словам, обеспечивают 59 экспертов, 48 ведущих специалистов из Казани и 11 приглашённых профессионалов из других регионов. По итогам соревнований будут определены победители, которые получат денежные гранты в размере 50 тысяч рублей, кубки и дипломы за подписью мэра города Казани.
Ранее мы писали, что сказочный «Шурале» стал главным ньюсмейкером весны-2026. Показ жемчужины национального репертуара ТАГТОиБ им. М. Джалиля балета «Шурале» посвятят 100-летию со дня рождения выдающейся балерины ХХ века, народной артистки Нинель Юлтыевой.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.